Plusvalenze Juventus, la richiesta: “Retrocessione subito”

Ancora problemi fuori dal campo per la Juventus che dovrà rispondere nelle sedi opportune alle varie accuse, tra cui quelle delle plusvalenze

La Procura di Torino ha aperto il fascicolo con l’inchiesta che mette sotto i riflettori l’intero vertice bianconero indagati per falso in bilancio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Così è intervenuto anche il Codacons nel ruolo del presidente Marco Donzelli che ha svelato attraverso un comunicato il suo punto di vista: “L’impianto accusatorio è molto grave e getta una luce sinistra sugli ultimi campionati di calcio anche perché, come sappiamo, vi è stato un vero e proprio predominio bianconero negli ultimi anni, terminato nell’anno passato”.

Poi ha aggiunto: “Se la Juventus dovesse essersi illegittimamente avvantaggiata sui club rivali con operazioni di questo tipo allora verrebbe meno la regolarità degli ultimi campionati di calcio e, come conseguenza, la Federazione e l’Authority per la concorrenza del mercato dovranno intervenire e sanzionare i responsabili. Aldilà delle responsabilità individuali, il club non potrà andare esente da punizione”.

