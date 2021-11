Luis Alberto, trequartista della Lazio di Maurizio Sarri, potrebbe voler lasciare Roma nelle prossime finestre di calciomercato: le ultime sul giocatore spagnolo

Il Milan di Stefano Pioli non sta vivendo un grande momento nel campionato italiano di Serie A. I rossoneri, dopo il pareggio nel derby contro l’Inter, hanno incassato due sconfitte consecutive nel giro di una settimana, prima dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano al Franchi, poi a San Siro in casa contro il Sassuolo della bestia nera, Domenico Berardi.

Un ruolino di marcia che fa preoccupare, ma che mantiene comunque i rossoneri a tre punti dalla vetta occupata dal Napoli. Discorso diverso per la Lazio di Sarri, i biancocelesti sono stati infatti schiantati ieri sera proprio dagli azzurri con un rotondo 4-0 e questo inizio di stagione abbastanza altalenante potrebbe portare alcuni top player a fare delle riflessioni importanti in sede di calciomercato.

Uno su tutti, Luis Alberto. Il trequartista spagnolo, ormai veterano della rosa della Lazio, vorrebbe una piazza con ambizioni e risultati differenti rispetto a quella capitolina e potrebbe addirittura proporsi proprio al Milan di Stefano Pioli già nella finestra invernale di gennaio, ma ci sono delle problematiche che bloccherebbero, almeno per il momento, questo tipo di operazione.

Calciomercato Milan, Luis Alberto si offre: le ultime

Luis Alberto, valutato almeno 45 milioni dalla Lazio di Claudio Lotito, vorrebbe una piazza che può vincere subito ed il Milan risponderebbe a questo identikit. Il problema è dato dai rossoneri che, almeno per il mercato di gennaio, non sembra intenzionato a fare spese folli, soprattutto in un reparto già saturo con la presenza di Brahim Diaz e Junior Messias. Discorso probabilmente differente per l’estate dove il Milan, anche in base a quello che sarà il risultato sportivo di questa stagione, potrà muoversi con maggiore libertà.