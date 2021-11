La Juventus tiene nel mirino Ismael Bennacer, centrocampista del Milan di Stefano Pioli: le ultime di calciomercato sulla squadra allenata da Max Allegri

La Juventus di Massimiliano Allegri ha assolutamente bisogno di rinforzi a centrocampo. I bianconeri infatti, dopo un’estate di calciomercato fatta più di partenze che di arrivi, stanno riscontrando molti problemi a livello tecnico.

L’approdo alla Continassa di Manuel Locatelli non è bastato alla Vecchia Signora per risolvere i problemi in mediana che sono aumentati considerando anche i risultati, abbastanza deludenti finora, di questa stagione calcistica. Arthur ad esempio non riesce ad incidere, così come Adrien Rabiot. Aaron Ramsey è praticamente un corpo estraneo all’interno della rosa e Weston McKennie sembra l’unico in grado di poter dare la scossa, ma servono forze fresche.

I bianconeri da tempo seguono con molta attenzione la situazione relativa al futuro di Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan di Stefano Pioli. Il mediano rossonero, che quest’anno sta trovando continuità anche dal punto di vista fisico, è uno dei migliori interpreti del campionato in quel ruolo e la sua valutazione si aggira attorno ai 40 milioni di euro con un contratto in scadenza nel 2024 dopo essere arrivato nel mondo Milan nell’estate del 2019.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Juventus, da Pogba al… ‘Nuovo Pogba’: c’è anche il Milan

LEGGI ANCHE >>>Plusvalenze Juventus, la richiesta: “Retrocessione subito”

Calciomercato Juventus, obiettivo Bennacer: i dettagli

Per arrivare a Bennacer, la Juventus di Massimiliano Allegri, probabilmente la prossima estate, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Rodrigo Bentancur, classe 1997 come il giocatore algerino e valutato circa 30 milioni di euro nonostante nell’ultimo anno non sia riuscito ad incidere particolarmente con le prestazioni. Una proposta che il Milan sarebbe pronto a rifiutare soprattutto se la Juventus, nell’ambito di un’offerta con Bentancur nella trattativa, non dovesse inserire anche un conguaglio economico di almeno 10 milioni di euro.