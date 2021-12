Calciomercato, Milan beffato: il giocatore resta in Spagna

Il Milan si allontana dall’obiettivo: il giocatore potrebbe cambiare maglia restando, però, in Spagna

Carlo Ancelotti ha ormai fatto le sue scelte. Nel suo Real Madrid non c’è spazio per alcuni giocatori che potrebbero partire a giugno ma forse anche a nel mercato di gennaio.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, concorrenza a Inter e Milan per il bomber!

Uno di questi è il trequartista spagnolo Isco che dopo anni magici sotto la gestione Zidane, ha perso il suo smalto e adesso non è una prima scelta di Ancelotti. Con il contratto in scadenza in estate è praticamente certo che l’ex Malaga non rinnoverà. Il Milan ormai da tempo è una pretendente concreta ma il suo entourage lo ha già proposto ad altri club spagnoli, tra cui Atletico Madrid e Barcellona che, però, hanno altri obiettivi.

Il Milan ko: Isco vuole restare in Liga

Il Milan non ha mai smesso di seguire Isco, aspettando il momento giusto per affondare il colpo. Il Real Madrid ha tutto l’interesse di cederlo prima della scadenza del contratto ma fino ad ora non è mai arrivata l’offerta giusta. Secondo quanto riporta il sito spagnolo ‘fichajes.net’, Isco avrebbe chiesto di rimanere in Liga e a farsi sotto potrebbe essere il Siviglia di Lopetegui che aggiungerebbe un altro pezzo pregiato alla trequarti dopo l’arrivo del Papu Gomez un anno fa.