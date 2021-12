Sorpasso con lo scambio, Marotta manda il Milan ko

L’Inter può superare il Milan nella corsa al talento protagonista in Serie A: Marotta vuole lo scambio

L’Inter si avvicina a grandi passi alla vetta della Serie A. Dopo aver rosicchiato ben 6 punti al Milan nelle ultime due giornate di campionato, la rimonta al vertice prosegue per la squadra allenata da Simone Inzaghi. Dal campo al calciomercato, per la ‘Beneamata’ è tempo di pensare ai prossimi rinforzi da regalare al tecnico piacentino, tra gennaio e la prossima estate. In tal senso, uno degli obiettivi da tempo nella testa di Maldini e Massara potrebbe sfumare proprio per l’accelerata improvvisa della società di Steven Zhang.

Nel mirino di Milan ed Inter vi è il gioiello di proprietà dell’Atalanta Aleksey Miranchuk, trequartista classe 1995 che con la ‘Dea’ ha accumulato 9 presenze tra campionato e Champions League, siglando un assist. Il fantasista dell’Atalanta, dunque, può ritrovarsi al centro di una contesta che vede l’Inter intenzionata a fare sul serio per regalarlo nel 2022 a Simone Inzaghi.

Inter, via allo scambio per Miranchuk: Milan superato

Il piano di Beppe Marotta, per anticipare la concorrenza del Milan, sarebbe quello di tentare lo scambio per il gioiello russo di Gasperini.

L’idea prevede l’inserimento del cartellino di Stefano Sensi che, anche a causa degli infortuni, non ha trovato continuità agli ordini di Inzaghi e potrebbe salutare l’Inter l’anno prossimo.

Situazione dunque in divenire, con il Milan che rischia di veder sfumare l’approdo di Miranchuk alla corte di Pioli: l’Inter ricama il sorpasso.