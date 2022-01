La Juventus ‘scippa’ il Milan | Dybala vendetta rossonera

La Juventus punta Alessio Romagnoli, alle prese con il rinnovo: il Milan si vendica puntando il big bianconero

Il big match della 23a giornata di Serie A tra Milan e Juventus non è stato solo un duello di campo. Anche in chiave calciomercato le due big italiane potrebbero ritrovarsi una contro l’altra.

Sullo sfondo di questa partita, però, ci sono anche diverse questioni di mercato. Il Milan deve fare i conti con diverse situazioni contrattuali spinose, in particolare quelle di Franck Kessié e Alessio Romagnoli. Quest’ultimo, in scadenza a giugno 2022, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo e il suo agente Mino Raiola sta valutando tutte le opzioni, anche la pista che porterebbe proprio alla Juventus. I bianconeri stanno intralciando il rinnovo del difensore, provando a convincerlo a trasferirsi a Torino, per rinnovare un reparto che deve ringiovanirsi e che potrebbe perdere a giugno un colosso come De Ligt.

La Juve complica il rinnovo di Romagnoli: il Milan risponde puntando Dybala

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juve, Simeone ci prova | Assalto con scambio

Il Milan non sta a guardare e risponde alla Juventus puntando il big bianconero, Paulo Dybala, protagonista assoluto del mercato, visto il suo contratto in scadenza in estate. L’argentino è l’oggetto del desiderio di molte squadre, anche dell’Inter, ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore di continuare o meno con la ‘Vecchia Signora’, anche se al momento le parti sembrano ancora distanti sul rinnovo. Il Milan ha sempre sognato un approdo di Dybala a Milano e questa volta potrebbe avere la concreta possibilità di arrivarci a costo zero.