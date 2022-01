Inter, torna l’incubo cessioni: due top player sacrificati

L’Inter in estate potrebbe nuovamente trovarsi costretta a sacrificare due top player: l’incubo cessioni si ripete per i nerazzurri

Scudetto vinto per l’Inter nella passata stagione, ma il grande traguardo raggiunto non ha evitato la cessione di due top player come Achraf Hakimi, venduto al PSG, e Romelu Lukaku, tornato al Chelsea.

La situazione economica nella società interista continua però a non essere delle migliori, e per questo motivo nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbero arrivare nuove cessioni eccellenti. Nella lista dei nerazzurri sembrerebbero esserci due top player che potrebbero portare una bella somma nelle casse dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Inter, top player via già a gennaio: assalto bianconero

Inter, de Vrij e Lautaro sacrificati: la situazione finanziaria lo richiede

A un anno di distanza l’Inter potrebbe rivivere la stessa situazione difficile vissuta la scorsa estate. Infatti dopo le cessioni eccellenti di Lukaku e Hakimi un anno fa, anche nella prossima estate i nerazzurri potrebbero essere costretti a vendere due top player.

LEGGI ANCHE >>> Leonardo fa tremare l’Inter, scambio e cash: vuole Barella

Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it’, in cima alla lista dei giocatori che potrebbero essere sacrificati ci sarebbero Stefan de Vrij e Lautaro Martinez. Il difensore olandese infatti ha diversi estimatori in Europa e il contratto con l’Inter scadrà a giugno 2023, dunque potrebbe essere l’ultima occasione per venderlo a un prezzo alto ed evitare di perderlo a parametro zero. Il bomber argentino invece, fresco di rinnovo fino al 2026, potrebbe essere il sacrificio maggiore, ma anche quello più redditizio. Dunque l’estate per l’Inter potrebbe tornare a essere meno soleggiata a livello di cessioni.