Juventus, rivoluzione in attacco: non solo Vlahovic nel mirino

La Juventus cambia tutto in attacco entro i prossimi sei mesi: non solo Vlahovic, oggi puntati su un altro attaccante per sostituire Dybala

È una stagione particolare quella che sta vivendo la Juventus, che per il secondo anno consecutivo è ormai fuori dalla lotta scudetto ma deve comunque provare a ottenere risultati importanti per rientrare tra le prime quattro di Serie A. Un posto in Champions League è fondamentale per continuare a crescere e ambire a competere con tutti.

Calciomercato Juventus, rivoluzione in attacco: non solo Vlahovic, c’è anche Thuram

La Juventus è molto impegnata sul calciomercato e da qui al mese di giugno potrebbe effettuare diverse operazioni importanti. Ora è sempre più vicino Dusan Vlahovic per rimpiazzare Alvaro Morata ma potrebbe non essere l’unico colpo: i bianconeri infatti starebbero cercando anche il post Dybala.

L’argentino non ha ancora rinnovato il suo contratto che scade nel mese di giugno e c’è il rischio che arrivi l’addio senza possibilità di guadagnare. Qualora dovesse salutare la ‘Joya’, i bianconeri avrebbero individuato i l sostituto. Nel mirino infatti sembra esserci Marcus Thuram, attualmente in forza al Borussia Monchengladbach.

L’attaccante classe 1997 ha un valore di circa 30 milioni di euro e potrebbe arrivare in bianconero nel mese di giugno: lui e Vlahovic potrebbero comporre un attacco bianconero tutto nuovo.