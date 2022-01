Inter, top player via già a gennaio: assalto bianconero

L’Inter sta vivendo una grande stagione ma potrebbe perdere un pezzo pregiato negli ultimi giorni di calciomercato: tentativo dal Newcastle

È una stagione straordinaria quella che sta vivendo l’Inter, che sta anche facendo meglio rispetto alla scorsa annata e ora vuole vivere gli ultimi cinque mesi al meglio per ottenere risultati importanti in ogni competizione. L’estate scorsa non lasciava ben sperare dopo le cessioni di lusso e i tanti cambi ma fin qui i risultati sono stati esaltanti.

Calciomercato Inter, occhio a de Vrij: ci prova il Newcastle già a gennaio

L’Inter ha sicuramente la migliore rosa a disposizione in tutta Italia e i giocatori a disposizione interessano a tante squadre dell’intera Europa. In questi giorni potrebbe anche spuntare un interesse a sorpresa dalla Premier League per il difensore Stefan de Vrij, che ormai da diversi anni è un titolarissimo della ‘Beneamata’.

Il club che potrebbe farsi avanti è il Newcastle, che sta provando a rivoluzionare la propria rosa per risalire la classifica dopo i primi mesi complicatissimi. La società inglese cerca ancora rinforzi in difesa e per questo negli ultimi giorni di calciomercato di gennaio si farà un tentativo per acquistare l’olandese per circa 30 milioni di euro.

L’Inter vorrebbe comunque provare a resistere all’attacco del Newcastle perché chiaramente non è semplice perdere un pezzo importante a metà stagione. Possibile comunque che il club di Premier League ci riprovi nel mese di giugno eventualmente.