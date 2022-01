La Juventus di Allegri, il Milan di Pioli e la Lazio di Sarri potrebbero finire all’interno di un triangolo di calciomercato: le ultime notizie

Ci sono tre big del campionato italiano di Serie A che stanno vivendo un momento decisamente differente l’una dall’altra.

Il Milan di Stefano Pioli, dopo un girone d’andata da urlo, ha totalizzato appena un punto in campionato nelle ultime due giornate vista la sconfitta in casa contro lo Spezia e il pareggio a reti bianche contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Proprio i bianconeri, in crescita all’inizio di questo 2022, si sono avvicinati sempre di più alla zona Champions e stanno lavorando per il grande colpo in attacco in questa sessione di calciomercato: Dusan Vlahovic, centravanti e stella della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Un posto in Champions era il sogno all’inizio della stagione per la Lazio di Maurizio Sarri che si ritrova invece a combattere per un piazzamento nella prossima Europa League.

Queste tre grandi del nostro calcio potrebbero diventare protagoniste in quest’ultima settimana di trattative in un triangolo fra difensori centrali che potrebbero vedere rivoluzionati i reparti delle diverse squadre. I nomi sul piatto sarebbero quelli di: Alessio Romagnoli, difensore centrale del Milan; Daniele Rugani della Juventus e, infine, Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio.

Calciomercato Juventus, Milan e Lazio: che intreccio

In quest’intreccio, la Lazio potrebbe pensare al colpo Rugani dalla Juventus. L’ex giocatore del Cagliari è in grande crescita e potrebbe diventare la valida alternativa ad Acerbi che, nelle ultime uscite, è sembrato sempre più lontano dall’ambiente Lazio. In quest’ottica, il centrale biancoceleste potrebbe finire nel mirino del Milan, a caccia di un giocatore esperto e di assoluta garanzia. L’eventuale arrivo di Acerbi al Milan potrebbe portare Romagnoli, in scadenza di contratto, alla Juventus di Allegri. Tre trattative però di difficile realizzazione soprattutto in quest’ultima settimana di calciomercato.