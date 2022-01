Juventus, niente colpo a centrocampo: irrompe Mourinho

La Juventus cerca un nuovo colpo a centrocampo ma l’affare può sfumare: irrompe Mourinho per rinforzare la sua Roma

È stato un mese infuocato quello che ha vissuto la Juventus, che anche in queste ultime ore di calciomercato si sta muovendo per portare a termine le ultime operazioni. I bianconeri hanno cambiato diverse pedine, dall’ingaggio di Vlahovic alle uscite ormai certe di Kulusevski e Bentancur che vanno verso il Tottenham e apro all’acquisto di Zakaria.

Calciomercato Juventus, si allontana Nandez: ci pensa la Roma

La Juventus non vuole fermarsi e intanto pensa ancora a un nuovo colpo per rinforzare il centrocampo. Nel mirino della società c’è Nandez del Cagliari, che potrebbe tornare utile in questi mesi di stagione sia nel percorso in Champions League che nella lotta per arrivare tra le prime quattro posizioni in Serie A.

Il calciatore uruguaiano però sembrerebbe essere sempre più lontano da un possibile passaggio alla Juventus, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A. Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, infatti, la Roma sarebbe pronta a puntare su di lui in caso di addio di Diawara, che è ormai in uscita visto che ha collezionato pochissimi minuti fin qui.

Qualora la cessione andasse in porto, dunque i giallorossi si fionderebbero su Nandez che potrebbe così non diventare un nuovo calciatore della Juventus.