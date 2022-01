Juventus e Inter si sfidano: duello per il colpo a zero

Juventus e Inter sono sempre attente sul calciomercato e studiano il nuovo colpo per la prossima estate: parte il duello per l’affare a zero

È una stagione più che positiva quella che sta vivendo l’Inter, che dopo i tanti cambi effettuati la scorsa estate si gode la vetta della classifica di Serie A grazie a un avvio straordinario. Non si può dire lo stesso per la Juventus che ha collezionato qualche passo falso di troppo e ora è in lotta per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League.

Calciomercato, Juventus e Inter si sfidano per l’affare Ginter

Entrambi i club di Serie A ora lavorano per rinforzarsi sul calciomercato e si cerca anche un colpo importante per la prossima estate. Sia Inter che Juventus, infatti, avrebbero messo nel mirino il difensore centrale Matthias Ginter e arrivano buone notizie in tal senso. Il calciatore del Borussia Monchengladbach non dovrebbe rinnovare il suo contratto e allo stesso tempo non dovrebbe neanche trasferirsi al Bayern Monaco, per cui sarebbe diminuita la concorrenza per acquistarlo.

Juventus e Inter sono le sue tracce e per questo potrebbe partire un duello importante per rinforzare la difesa con l’affare a parametro zero, visto che il contratto di Ginter con il club di Bundesliga scade a giugno 2022.