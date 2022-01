Calciomercato Juve, salta il bomber | Il Barcellona cambia idea

In casa Juve si spengono i rumors sull’attaccante che pareva destinato a partire: il Barcellona avrebbe cambiato il suo obiettivo

Il mercato degli attaccanti, dopo il colpo shock della Juve che ha ingaggiato Dusan Vlahovic, pare destinato a generare annunci e sorprese fino alle ultime ore di contrattazione. La stessa società bianconera avrebbe dovuto chiudere un affare col Barcellona per uno dei suoi attaccanti, ma i rumors sull’ipotetico trasferimento si sarebbero ormai spenti.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Juventus, anche il Bayern pensa a Dybala: il punto

Il club blaugrana, riscontrata l’impossibilità di portare a termine l’operazione, avrebbe virato su un altro obiettivo. L’attaccante messo nel mirino, già protagonista di alcune esaltanti stagioni nella Liga spagnola, era stato cercato con insistenza anche dalla Salernitana dello scatenato Walter Sabatini. Indiscrezioni provenienti dalla stampa spagnola sembrano certificare il pressing del Barça sull’ariete.

Calciomercato, il Barcellona rinuncia a Morata e vira su Diego Costa

Rescisso il contratto con l’Atletico Mineiro, club col quale ha vinto un campionato brasiliano e la Coppa del Brasile, Diego Costa è in cerca di una squadra. Tramontata per ora, per questioni legate all’ingaggio, l’affascinante ipotesi Salernitana, nelle ultime ore il bizzoso centravanti è stato accostato al club allenato da Xavi Hernàndez. Il brasiliano naturalizzato spagnolo non sarebbe una primissima scelta – considerando che i catalani hanno provato senza successo a prendere Aubameyang dall’Arsenal – ma è comunque un profilo gradito per le esigenze tattiche dell’allenatore.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, rivoluzione a centrocampo: il colpo della prossima estate

Massimiliano Allegri può così dire di aver incassato un’altra piccola vittoria in questa finestra di mercato. Il tecnico ha chiesto con insistenza Vlahovic: preso. Aveva anche chiesto di non lasciar partire Morata: accontentato. Manca a questo punto solo la definizione della cessione di almeno un ‘indesiderato’ di centrocampo (Arthur? Ramsey? Bentancur?) e l’allenatore toscano potrà definirsi totalmente soddisfatto.