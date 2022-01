Calciatori in scadenza nel 2022: da Dybala a Kessie, la lista

Tra poche ore terminerà la sessione invernale di calciomercato per gennaio 2022: tanti i big in scadenza di contratto nel prossimo giugno

Novità importanti per l’ultimo giorno di calciomercato per quanto riguarda la sessione invernale: tanti i big pronti a dire addio a parametro zero in estate.

Tanti big in Italia (e non solo) potrebbero dire addio a parametro zero nella prossima estate: in primis in Italia c’è Paulo Dybala con l’attaccante argentino della Juventus, prima vicinissimo al rinnovo contrattuale, poi qualcosa è cambiato nei piani bianconeri. I prossimi mesi saranno così decisivi per conoscere al meglio il suo futuro con l’Inter sempre interessata a la “Joya”. Stessa situazione per il centrocampista ivoriano del Milan, Franck Kessie, sempre al centro di numerosi voci di calciomercato: negli ultimi giorni è spuntato il nome del Barcellona, pronto a rinforzare il reparto centrale di Xavi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto all’esubero | Colpo last minute

In scadenza di contratto anche il centrocampista croato dell’Inter, Marcelo Brozovic, ma per lui le dinamiche sono ben diverse: in arrivo il rinnovo, ma al momento non ci sarebbero ancora novità.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, niente colpo a centrocampo: irrompe Mourinho

Calciatori in scadenza nel 2022, da Mbappe a Pogba

Dall’estero nomi da urlo con il futuro ancora incerto di Kylian Mbappe e Paul Pogba. L’attaccante francese del PSG non avrebbe ancora trovato un accordo di rinnovo con il club parigino: sulle sue tracce anche il Real Madrid con Florentino Perez pronto a mettere a segno un colpo da urlo. Stessa situazione per il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, in scadenza di contratto nel giugno 2022: su di lui i migliori club europei in vista della prossima stagione, ma al momento non ci sarebbero novità rilevanti. Da non sottovalutare anche la pista che porta al francese Ousmane Dembele, che ha rotto ormai i rapporti con il Barcellona: il talentuoso esterno offensivo è pronto a scegliere il suo futuro.