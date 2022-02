Milan, assalto a Leao | Rottura e scambio: Juve KO

In attesa di novità sul rinnovo, il top club punta lo scambio con Rafael Leao: proposta la stella, Juve a rischio beffa



Il pari tra Napoli ed Inter può portare il Milan in una situazione di vantaggio nella classifica di Serie A. Se i rossoneri conquisteranno i tre punti con la Sampdoria nel lunch match di oggi, allora il Milan si ritroverà in vetta (seppur con una gara in più rispetto alla squadra di Inzaghi) a distanza di diverse settimane dal sorpasso dell’Inter. Dal campo al calciomercato, però, le attenzioni della dirigenza meneghina sono già rivolte alla prossima sessione estiva.

Dopo aver ufficializzato il rinnovo di Theo Hernandez, uno dei nodi da sciogliere riguarda il futuro di Rafael Leao. Il talento portoghese, in scadenza nel 2024, tratta ormai da tempo il prolungamento con il club di via Aldo Rossi. Attenzione però alla minaccia incombente, dalla Spagna: il Cholo Simeone è disposto a fare follie per tentare l’assalto all’attaccante rossonero.

Simeone tenta il Milan: super scambio, Juve beffata

Rafael Leao è l’obiettivo numero uno dell’Atletico Madrid, in cima alla lista del ds Berta, per rimpiazzare un big che è ormai sempre più ai ferri corti con il ‘Cholo’ Simeone. Si tratta di Joao Felix, portoghese e coetaneo di Leao (il milanista è più ‘giovane’ di soli 5 mesi) che piace da sempre alla Juventus. L’ultima idea del club spagnolo, però, vedrebbe una clamorosa beffa per la ‘Vecchia Signora’: i ‘Colchoneros’ potrebbero pensare ad uno scambio, con il Milan, proprio per arrivare a Leao.

Il piano prevederebbe la valutazione, di entrambi i giocatori, di circa 70 milioni di euro: operazione tuttavia complicata, vista la ferma volontà del Milan di puntare sul talento di Almada.

Per Leao, come già anticipato, si lavora al rinnovo: nelle prossime settimane sono attese novità importanti sull’accordo tra i rossoneri e l’entourage dell’attaccante rossonero.