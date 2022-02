Bomber corteggiato dai top club europei: Inter e Milan a rischio beffa

Inter e Milan iniziano a pianificare il calciomercato estivo e mettono nel mirino un bomber: attenzione all’assalto dei top club europei

Inter e Milan tornano a essere protagoniste insieme di un campionato molto avvincente. Le due compagini milanesi oltre sfidarsi nella corsa scudetto, dovranno affrontarsi anche in semifinale di Coppa Italia.

Anche nella prossima sessione di calciomercato però le due rivali potrebbero sfidarsi per un obiettivo in comune. Sia Inter che Milan infatti vorrebbero rinforzare il proprio reparto offensivo e avrebbero puntato il mirino in Portogallo. I due club italiani però potrebbero essere beffati da due squadre tedesche, anche loro rivali.

Inter e Milan beffate nella corsa a Nunez: si inseriscono Bayern e Dortmund

Il calciomercato estivo potrebbe vedere una nuova sfida tra Inter e Milan, due grandi protagoniste della stagione calcistica italiana sia in Serie A che in Coppa Italia. Il duello tra le due milanesi potrebbe essere per Darwin Nunez, attaccante del Benfica che continua a sorprendere tutti a suon di gol.

A strappare l’obiettivo a Inter e Milan però potrebbero essere Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Le due rivali tedesche infatti, secondo quanto riportato da ‘A Bola’, avrebbero messo nel mirino l’attaccante uruguaiano, che attualmente sarebbe valutato intorno ai 50-60 milioni di euro, con una clausola rescissoria da 150 milioni. Dunque Inter e Milan potrebbero essere tagliate fuori dalla corsa al talento del Benfica.