Calciomercato Milan, serve l’erede di Ibrahimovic: scambio con Icardi

Il Milan prosegue la caccia al post Ibrahimovic: spunta la clamorosa ed inattesa ipotesi di scambio con Icardi

Il match con la Sampdoria può dare nuovo slancio alle ambizioni rossonere. Il Milan di Stefano Pioli, dunque, dopo il pari tra Napoli ed Inter è concentrato sul possibile sorpasso in classifica ai nerazzurri, nonostante la squadra di Inzaghi debba ancora recuperare la gara contro il Bologna. Dal campo al calciomercato, per il club di via Aldo Rossi la priorità è la ricerca di un nuovo attaccante di peso che erediti le chiavi dell’attacco milanista da Ibrahimovic. Lo svedese compirà 41 anni il prossimo ottobre e la sua permanenza, oltre il 30 giugno 2022, è tutt’altro che certa.

Tra i nomi presenti ormai da diversi mesi in cima alla lista della dirigenza rossonera vi è sicuramente quello di Mauro Icardi. Ormai finito in disparte nei piani di Pochettino al PSG, l’ex capitano dell’Inter piace da tempo anche alla Juventus. Il ritorno in Serie A del centravanti resta quindi un’opzione possibile anche se, uno scambio a sorpresa, può complicare i piani di Maldini e Massara.

Milan, non solo Icardi: scambio e doppio ko

Il PSG potrebbe complicare i piani d’attacco del Milan, offrendo Mauro Icardi al Barcellona in cambio di un altro obiettivo del ‘Diavolo’ per l’anno prossimo. Quel Memphis Depay, voluto fortemente da Koeman ma che adesso, con Xavi in panchina, sta faticando a brillare.

Ecco quindi che, all’orizzonte, il rischio di una doppia inattesa beffa per la società di Elliott pare sempre più concreta.

Icardi al Barcellona e Depay al PSG, costringerebbero i rossoneri a guardare altrove per l’erede di Ibrahimovic.