La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe fiondarsi sul profilo di Sven Botman in caso di addio di Matthijs de Ligt: le ultimissime notizie di calciomercato

Nessun gol e pochissime emozioni nella serata di ieri, a San Siro, fra il Milan di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri che sono uscite dal Meazza con un punto a testa.

Un risultato che decisamente non fa sorridere i rossoneri, che continuano a perdere terreno dall’Inter di Simone Inzaghi, mentre non è da buttare per la Vecchia Signora a caccia del quarto posto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League. Nel reparto difensivo della Juventus ieri si sono messi in mostra Daniele Rugani e Giorgio Chiellini, vista l’assenza dell’ultim’ora di Matthijs de Ligt, centrale olandese fermato da una gastroenterite nella notte prima del match di San Siro.

Il giocatore olandese non sta vivendo una grande stagione e non sarebbe la prima da quando è arrivato alla Juventus nell’estate di calciomercato del 2019. De Ligt non ha mai messo in mostra tutto il suo potenziale e potrebbe anche dire addio nella prossima finestra estiva dei trasferimenti con i bianconeri che, per rimpiazzarlo, potrebbero puntare su un profilo nel mirino proprio del Milan di Stefano Pioli.

Calciomercato Juventus, occhi sul difensore nel mirino del Milan

La Juventus infatti, in caso di cessione di Matthijs de Ligt, potrebbe puntare forte sul profilo di Sven Botman, altro difensore centrale olandese. Il giocatore del Lille sta impressionando e sarebbe il nome giusto per la Vecchia Signora per trovare una nuova certezza nella retroguardia dopo l’eventuale addio di de Ligt. Sullo sfondo attenzione al Milan che, nella prossima estate, è pronto ad andare all-in sul nome di Botman, finito sulla lista di Massara e Maldini ormai da diverso tempo.