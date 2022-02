Juventus e Milan, Mendes ‘porta’ il gioiello: doppio ostacolo

Il calciomercato di Juventus e Milan può infiammarsi grazie all’ultima idea di Jorge Mendes: proposto il talento

Il calciomercato invernale ha chiuso ufficialmente i battenti da meno di due settimane ma le società di Serie A non smettono di lavorare sottotraccia a quelli che potrebbero essere i prossimi colpi, in vista dell’estate. Dalla Juventus, che ha abbracciato Vlahovic e Zakaria, al Milan che, invece, ha rimandato i discorsi più rilevanti ai prossimi mesi. In tal senso, proprio bianconeri e rossoneri possono approfittare del piano che il noto procuratore Jorge Mendes ha in mente per uno dei suoi assistiti.

Si tratta di Ruben Neves, talentuoso centrocampista protagonista in Premier League con la maglia del Wolverhampton. Mendes starebbe quindi provando a sondare il terreno per l’addio di Neves al calcio inglese, con la doppia opzione italiana che resta in primo piano nei pensieri del procuratore portoghese.

Juventus-Milan, occasione Ruben Neves: la situazione

Nelle ultime ore Ruben Neves è stato riaccostato ai colori bianconeri e Jorge Mendes potrebbe proporre il talento lusitano, in scadenza il 30 giugno 2024 con il Wolverhampton, anche al Milan. È chiaro come la società di via Aldo Rossi, che perderà Franck Kessie a zero, sia a caccia di profili di spessore internazionale per completare la mediana di Pioli in vista della prossima stagione.

Una situazione, tuttavia, molto complicata per motivi economici. Da un lato c’è l’importante richiesta dei ‘Wolves’ che per lasciar partire Neves chiedono non meno di 40-45 milioni di euro. A cui, inoltre, andrebbero aggiunte le commissioni e l’ingaggio.

L’attuale stipendio del 24enne, che ha collezionato 23 presenze con 2 reti ed 1 assist in stagione, si aggira intorno ai 5 milioni di euro netti all’anno.