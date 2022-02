Milan e Juve, beffa a zero: doppio scippo in Serie A

Milan e Juventus rischiano di perdere gratis due importanti pedine di Pioli ed Allegri: futuro ancora in Serie A

Poco più di quattro mesi alla riapertura della sessione estiva di calciomercato e le società italiane si stanno già muovendo in vista della stagione che verrà. Dalla Juventus al Milan, ma non solo, sono già diversi i nomi ventilati e che coinvolgono nomi di spicco in Serie A. In tal senso, proprio bianconeri e rossoneri potrebbero ‘perdere’ a zero due pedine importanti, pronte ad accettare una nuova proposta da un club italiano. Si tratta della Lazio di Maurizio Sarri, reduce da una deludente sessione di mercato invernale.

Il club capitolino vuole accontentare l’ex tecnico di Juventus e Napoli, regalandogli due rinforzi di prim’ordine che arriverebbero a parametro zero. Dalla Juventus potrebbe arrivare Federico Bernardeschi, in scadenza il prossimo 30 giugno con la ‘Vecchia Signora’ e che non ha ancora rinnovato il contratto. L’esterno toscano, già accostato agli addii negli ultimi mesi, potrebbe quindi trasferirsi nella Capitale.

Lazio scatenata: non solo Bernardeschi a zero

Bernardeschi non sarebbe l’unico colpo riservato da Lotito a Sarri. I biancocelesti guardano ormai da mesi con grande interesse alla situazione legata al futuro di Alessio Romagnoli. Il difensore rossonero è tentato, da tempo, di sposare il progetto di Sarri.

L’ex romanista non ha mai nascosto la sua fede biancoceleste e, a parametro zero, potrebbe ‘accompagnare’ Bernardeschi e trasferirsi a Roma.

Situazione in divenire, dunque, con la Lazio pronta a scatenarsi in vista di giugno: Bernardeschi più Romagnoli, Sarri può sperare nel doppio colpo a zero.