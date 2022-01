Scambio con McKennie, arriva la conferma: la Juventus ha già scelto

Ipotesi addio per McKennie: arriva la conferma sulla decisione della Juventus, ecco il futuro del centrocampista

Il pari contro il Napoli ha aperto il 2022 della Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno intenzione di risalire la classifica, dopo una prima parte di stagione decisamente deludente. A tenere banco in casa Juventus è però il calciomercato invernale, con il mese di gennaio che può portare sorprese alla rosa a disposizione del tecnico livornese. In tal senso, tra i nomi più chiacchierati per quanto riguarda i possibili addii, vi è certamente quello di Weston McKennie. Tra alti e bassi, il centrocampista statunitense ha comunque mantenuto alta la sua valutazione che oscilla intorno ai 25-30 milioni di euro.

L’interesse per il talento americano da parte del Tottenham è ormai qualcosa di assodato da tempo. Conte stima McKennie e, insieme a Paratici, avrebbe pensato ad un possibile assalto al calciatore di Allegri già nelle prossime settimane. Uno scenario all’orizzonte, come anticipato nelle scorse settimane, che vedrebbe lo scambio tra la ‘Vecchia Signora’ e gli ‘Spurs’, entro il 31 gennaio.

Juventus, McKennie da Conte: la decisione

L’idea del Tottenham sarebbe quella di offrire il cartellino di uno dei calciatori che alla Juventus piace da tempo, per arrivare allo scambio con McKennie. Si tratta di Tanguy Ndombele, centrocampista classe 1996 che con Conte ha sì collezionato 15 presenze (con 2 reti ed 1 assist) ma in soli 817′.

Ecco dunque che la Juventus, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbe deciso sul possibile scambio per McKennie. Un no secco quello della società di Andrea Agnelli che, almeno a queste condizioni, intende tenersi stretto l’ex Schalke 04, almeno per il mese di gennaio.

McKennie è reduce da 19 presenze con 1265′ in campo e 2 reti in Serie A con la maglia della Juventus.