Conte e Paratici chiamano Cherubini: affare Juventus-Tottenham a gennaio

Conte si è già preso il Tottenham e fa il mercato con Paratici: il possibile affare con la Juventus. Tutti i dettagli

Antonio Conte ha già conquistato il Tottenham e i suoi tifosi. Il tecnico ex Juventus e Inter ha impiegato poche settimane per trasformare gli ‘Spurs’ dopo l’esonero di Espirito Santo.

I londinesi sono ancora imbattuti in Premier League dal suo arrivo in panchina e con tre partite in meno in piena corsa per i primi posti e la zona Champions League, nonostante lo stop a causa del focolaio Covid che ha coinvolto la squadra. E quella alle porte sarà la prima sessione di calciomercato con l’allenatore alla guida del club: Paratici è già al lavoro per soddisfare le esigenze del tecnico e, come noto, dopo i colpi messi a segno in estate potrebbe tornare a bussare alla porta delle big di Serie A. Sul taccuino dell’ex dirigente della Juventus ci sono anche giocatori bianconeri: ecco il possibile affare con Cherubini già a gennaio.

Calciomercato Juve, il possibile affare con il Tottenham di Conte e Paratici

Uno dei nomi nel mirino di Paratici e Conte è Weston McKennie. L’americano ha convinto anche Allegri e da esubero è diventato una delle certezze a centrocampo. Il classe 1998 non è più in cima alla lista dei partenti per gennaio, ma nemmeno diventato incedibile. Di fronte ad un’importante offerta superiore ai 30 milioni di euro, infatti, la dirigenza della Juventus darebbe il via libera al suo “sacrificio”. Occhi puntati dunque sul Tottenham: Paratici potrebbe mettere sul piatto anche il cartellino di Ndombele, già seguito in passato dai bianconeri. Si profila un’asse Torino-Londra piuttosto caldo.