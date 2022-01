Calciomercato Inter, richiesta choc di de Vrij: vuole 22 milioni

In attesa di scendere in campo contro la Lazio, arriva una clamorosa svolta in casa Inter: richiesta a sorpresa di Stefan de Vrij

Il 2022 calcistico dell’Inter deve ancora effettivamente cominciare. Saltato a piè pari la gara contro il Bologna dell’ex Mihajlovic, i nerazzurri domani scenderanno in campo per la difficile sfida di San Siro contro la Lazio. In casa Inter, se da un lato è già tempo di pensare alle prossime mosse sia in entrata che in uscita nell’ambito del calciomercato invernale, dall’altro c’è da tenere in grossa considerazione una situazione ‘spinosa’ e che riguarda uno dei pilastri di Simone Inzaghi. Si tratta di Stefan de Vrij, in scadenza nel giugno 2023 con la ‘Beneamata’ e che ha già collezionato 18 presenze stagionali.

Secondo quanto riportato dal ‘De Telegraaf’, il difensore avrebbe chiesto un lauto risarcimento 22,5 milioni di euro alla sua ex agenzia che fino a qualche mese fa curava gli interessi del nazionale olandese. Prima di passare alla scuderia di Mino Raiola, de Vrij era seguito dalla SEG (Sports Entertainment Group) verso la quale l’ex Lazio ha mosso la pesante accusa di arricchimento illecito. ’90min.com’ riporta la risposta del direttore della SEG Kees Vos che sostiene come quella del difensore interista sia una ‘ridicola iniziativa’.

Inter, de Vrij fa causa: lo scenario

Il centrale olandese, come viene riportato, guadagnerebbe il quintuplo di quanto incassasse alla Lazio ma si sarebbe “lasciato sussurrare da terzi che non avremmo docuto guadagnare nulla ed è arrivato a crederci”. Una vera e propria battaglia legale che vedrà una discussione presso il Tribunale di Amsterdam il prossimo febbraio.

Il portale ‘Fcinternews.it’ sostiene come la tesi dei legali di de Vrij sia quella secondo cui la SEG, durante la trattativa con l’Inter, “avrebbe fissato una clausola a proprio favore da 7,5 milioni di euro, a patto che il contratto non superasse i 50 milioni di euro nell’arco dei cinque anni dell’accordo”.

De Vrij, accortosi dell’anomalia ha deciso di intraprendere le vie legali richiedendo la differenza dal suo attuale stipendio (37,5 milioni) pari a 22,5 milioni di euro.