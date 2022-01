Kessie al Real, ritorno di fiamma e scambio: la risposta di Maldini

Il futuro di Kessie sarà con ogni probabilità lontano dal Milan: proposta di scambio immediato da Florentino Perez

La vittoria sulla Roma rilancia le chance scudetto per il Milan di Stefano Pioli che, con una gara in più, arriva ad un solo punto dall’Inter campione d’Italia in carica. Le attenzioni della società di via Aldo Rossi sono però in buona parte orientate all’attuale sessione invernale di calciomercato. In attesa dell’imminente trasferta di Venezia, gennaio può portare cambiamenti importanti alla rosa allenata dal tecnico parmense. Pare sempre più probabile l’addio di Franck Kessie, in scadenza tra sei mesi con il ‘Diavolo’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, la Roma insidia il Milan per il difensore | Il club fa muro

Il rinnovo pare quindi un’utopia, visto che le pretendenti per l’acquisto a zero di Kessie non mancano. Su tutte il Real Madrid che, tuttavia, avrebbe in mente di andare all’assalto dell’ivoriano già nelle prossime settimane. Il patron delle ‘Merengues’ Florentino Perez vuole rinfoltire la mediana, anche in prospettiva, visti i 32 anni di Kroos ed i 36 di Luka Modric.

LEGGI ANCHE >>>Mourinho nel mirino dopo il KO col Milan: “Non ha perso per l’arbitro”

Milan, il Real ci riprova per Kessie: la proposta

L’idea dei ‘Blancos’ sarebbe quella di mettere sul piatto, in alternativa a Ceballos (già accostato al Milan), il cartellino di Isco. In scadenza come Kessie a giugno, il trequartista ex Malaga piace ai rossoneri così come alla Fiorentina. La pista che porta al club di Commisso resta comunque molto difficile ed ecco quindi che Isco può riavvicinarsi, con lo scambio già a gennaio, al Milanello.

La risposta di Maldini e Massara al possibile scambio tra Franck Kessie ed Isco nelle prossime settimane, è chiaro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, caccia al difensore: colpo low cost in Serie A

No secco dei rossoneri che, dunque, non intendono lasciar partire l’ex atalantino a gennaio per accogliere il 29enne di Benalmadena.