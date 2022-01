Calciomercato Inter, tutti pazzi per Calhanoglu: soldi e scambio per averlo

Negli ultimi due mesi all’Inter abbiamo ammirato la miglior versione di Hakan Calhanoglu. Lo conoscono bene in Germania dove non mancano gli estimatori. Soldi e scambio

Pausa forzata per l’Inter che è scesa in campo a Bologna nel turno della Befana ma senza giocare contro i felsinei a causa della dilagante situazione Covid. Giornata di ‘riposo’ quindi per i nerazzurri che conducono la classifica di Serie A e si preparano quanto prima a tornare ufficialmente in campo per provare a dare una spallata importante al campionato e riprendere quanto di buono fatto vedere negli ultimi mesi del 2021.

Proprio nella fase conclusiva dell’anno scorso uno degli uomini simbolo della crescita esponenziale della squadra di Inzaghi è senza dubbio Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha iniziato a prendere per mano i suoi dal gol nel derby contro il Milan senza più fermarsi. 6 reti e 8 assist al servizio della squadra per l’ex rossonero, che è divenuto pilastro del centrocampo interista.

Calciomercato Inter, Borussia Dortmund su Calhanoglu: scambio con Guerreiro

L’exploit di Calhanoglu non è chiaramente passato inosservato anche in Europa, con alcuni top club che potrebbero farci un pensierino. In particolare il trequartista turco ha grandi estimatori in Germania, essendo di fatto cresciuto ad inizio carriera nel calcio tedesco brillando soprattutto con Amburgo e Bayer Leverkusen.

Lo conosce quindi benissimo il Borussia Dortmund che potrebbe lanciare l’assalto mettendo sul piatto delle trattative un calciatore che potrebbe anche fare gola all’Inter. Il BVB offrirebbe infatti Raphael Guerreiro, esterno mancino che ben si sposerebbe con il modulo di Inzaghi ed ha qualità tecniche elevate tali da poter anche ricoprire più ruoli. Quest’anno qualche difficoltà dal punto di vista fisico e contratto in scadenza 2023, quindi la quotazione è in ribasso, ma il Dortmund potrebbe anche affiancare una proposta cash al cartellino del lusitano per arrivare a Calhanoglu, valutato non meno di 35 milioni. L’Inter dal canto suo, pur avendo la necessità di andare a coprire il ruolo di esterno sinistro con un calciatore di comprovato valore, visto il contratto in scadenza di Perisic, rifiuterebbe la proposta. I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di privarsi dell’ottimo Calhanoglu visto finora.