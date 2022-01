La Juve offre lo scambio immediato, rifiuto secco: goduria Inter

Si incrociano i destini di Juventus e Inter sul calciomercato di gennaio, con un tentativo di scambio dei bianconeri andato in fumo

Il campionato di Serie A, seppur a fatica, è ripartito. Il corposo aumento di contagi da Covid-19 ha generato non pochi dubbi circa il prosieguo della competizione, ma la Lega non è stata di questo avviso. Il diktat è continuare a giocare, a meno che non si abbiano meno di 13 calciatori disponibili (di cui un portiere) compresa la Primavera.

Nel marasma dei positivi al coronavirus, le società non distolgono l’attenzione da ciò che concerne il calciomercato. Sono già stati messi a segno alcuni colpi e siamo appena all’inizio della finestra di trasferimenti. Le voci corrono intensamente e vanno a toccare anche Juventus e Inter. I percorsi delle due italiane in Serie A sono sostanzialmente differenti, come si può facilmente notare dalla classifica. Entrambe non disdegnerebbero l’arrivo di un rinforzo sulla fascia sinistra, nonostante la ‘Beneamata’ sia al gran completo in tutti i reparti. Quella ad aver maggior necessità, infatti, è la ‘Vecchia Signora’, il cui ruolo di terzino al momento è occupato da un irriconoscibile Alex Sandro. Pure contro il Napoli tra i peggiori in campo, il brasiliano sta regalando una prestazione deludente dopo l’altra.

LEGGI ANCHE>>> Erede dalla Serie A, Simeone all’assalto: la Juventus rischia

Scambio con Alex Sandro, c’è il rifiuto alla Juve: l’Inter gode

Le strade della Juventus e di Alex Sandro sembrano ormai destinate a separarsi, se non adesso la prossima estate. I bianconeri, però, pare ci abbiano provato subito offrendo il suo cartellino all’Everton per uno scambio con Digne. Il laterale francese ha vissuto un’esperienza positiva in Italia con la maglia della Roma e tornerebbe volentieri.

LEGGI ANCHE>>> Juventus avvisata, decisione presa: vuole solo il Barcellona

Digne è deciso ad andare via in inverno, come annunciato dal suo allenatore Rafa Benitez: “Ho avuto un paio di conversazioni con lui. Cosa potete aspettarvi dal manager quando un giocatore dice che non vuole più essere qui?“. Ecco che la Juve avrebbe tentato di imbastire l’operazione sopra citata (possibile affare alla pari intorno ai 20 milioni di euro). Ma dalla controparte sarebbe arrivato un rifiuto secco, cosa che fa felice l’Inter. Ora i nerazzurri potrebbero approfittarne avanzando una proposta per bruciare la concorrenza della Juventus.