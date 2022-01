Il big dice addio, mezza Europa lo vuole | Assalto Juve

Dopo due anni di corteggiamento, la Juve è pronta a sferrare l’attacco per un giocatore ambìto da mezza Europa: ecco la strategia bianconera

Nel calciomercato ci sono sogni che rimangono tali, e poi c’è la resilienza: il tenere sempre la fiammella accesa affinchè la speranza diventi realtà. La Juve non ha mai mollato un obiettivo di mercato che alla fine di questa stagione è destinato a lasciare il suo club d’appartenenza.

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo esperto di mercato ‘Todofichajes.com’, il fuoriclasse, non in perfetta sintonia col suo allenatore, sarà venduto per una cifra non inferiore ai 60 milioni. L’investimento parrebbe proibitivo ma i bianconeri, che devono comunque battere la concorrenza di Real Madrid e Bayern Monaco, starebbero preparando una strategia per arrivare a convincere il vulcanico presidente del club proprietario del cartellino del fuoriclasse.

Calciomercato Juve, partito l’assalto a Milinkovic-Savic

Nonostante il muro alzato da Claudio Lotito – che valuta il giocatore 90 milioni dichiarando di non accettare contropartite tecniche – Sergej Milinkovic-Savic lascerà la Lazio nella prossima estate. Il campionato abbastanza deludente della compagine capitolina, unito ad un rapporto non proprio idilliaco con mister Sarri, avrebbero convinto il serbo a chiedere la cessione. Del resto le sirene dei top club europei suonano forte intorno al giocatore da almeno due anni. Ma la Juve è arrivata prima di tutti, ed ora vorrebbe far valere le sue ragioni in sede di trattativa.

La concorrenza delle big sopracitate e di altri club della Premier League ha messo già in allerta la dirigenza bianconera. La quale però sta facendo di tutto, attraverso le cessioni degli esuberi tecnici che comporteranno anche un sifgnificativo risparmio sul monte ingaggi, di reperire i fondi necessari per portare l’assalto al centrocampista. La volontà del giocatore, secondo i beninformati, è quella di restare in Italia: la Juve sembrerebbe perfetta per le sue ambizioni. Ma c’è da convincere Lotito: non proprio l’attore più concilianti tra quelli in gioco nella vicenda.