Calciomercato Lazio, Lotito vuole regalare un pupillo a Sarri

Maurizio Sarri potrebbe fare un tentativo per portare Lorenzo Insigne alla Lazio: telefonata esplorativa del tecnico biancoceleste

La priorità di Lorenzo Insigne resta il Napoli, ma la Lazio potrebbe fare un tentativo per portarlo nella capitale agli ordini di Maurizio Sarri.

Potrebbe essere Maurizio Sarri il “ponte” per portare Lorenzo Insigne alla Lazio. L’attaccante classe ’91, in scadenza di contratto col Napoli, piace molto al tecnico biancoceleste che potrebbe contattare il fantasista partenopeo con una telefonata esplorativa per sondare il terreno in merito ad un eventuale approdo a Roma.

LEGGI ANCHE >> Post Ibrahimovic in Serie A: il Milan ci prova con lo scambio

È necessario sottolineare quanto la volontà di Lorenzo Insigne sia sempre quella di restare a Napoli, nonostante le voci sulla difficoltà di trovare una intesa per il rinnovo contrattuale con Aurelio De Laurentiis. In questo scenario potrebbero inserirsi Maurizio Sarri e la Lazio. Il club di patron Claudio Lotito – del resto – sembra essere disposto a fare uno sforzo per regalare l’ex Pescara al suo tecnico.

Calciomercato Lazio, tra sondaggi e tentativi per Insigne

Approdando a Roma, Lorenzo Insigne ritroverebbe in una squadra di club Ciro Immobile, con cui portò in Serie A il Pescara di Zeman e Verratti. Mentre Sarri sembra essere prossimo al rinnovo con la Lazio, discorso diverso per Insigne ed il Napoli, con il contratto del classe ’91 in scadenza al prossimo 30 giugno.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Milan, ritorno di fiamma: Maldini tenta lo scambio

Le prossime settimane, dunque, potrebbero essere decisive. Se l’obiettivo rinnovo col Napoli dovesse allontanarsi, Lorenzo Insigne potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di approdare alla Lazio, a patto che sulla panchina resti Maurizio Sarri. In caso contrario potrebbe spuntarla l’Inter, da tempo sulle tracce del fantasista della Nazionale italiana.