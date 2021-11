Post Ibrahimovic in Serie A: il Milan ci prova con lo scambio

Il Milan valuta l’erede di Ibrahimovic, con una suggestiva ipotesi in Serie A: Maldini prepara lo scambio

Il Milan vuole dare continuità alla bella vittoria in Champions League contro l’Atletico Madrid ed in tal senso, i rossoneri, devono vedersela contro il Sassuolo per la 14a giornata di campionato. Dal calcio giocato a quelle che potrebbero, tra gennaio e soprattutto giugno, essere i rinforzi per la squadra di Pioli, arriva una suggestiva ipotesi in Serie A per l’attacco del ‘Diavolo’. Con Ibrahimovic che a fine stagione sarà vicino ai 41 anni e Giroud ai 36, l’idea della società di via Aldo Rossi è quella di cercare un nuovo bomber in prospettiva.

Dei diversi nomi accostati nelle ultime sessioni di calciomercato alla società rossonera, uno in particolare potrebbe rappresentare una pista più che calda per il reparto avanzato milanista. Si tratta di Gianluca Scamacca, attaccante classe 1999 e per il quale il Milan potrebbe iniziare a riaprire i discorsi con il Sassuolo proprio in vista del match di campionato.

Milan-Sassuolo, scambio per Scamacca: il piano di Maldini

La valutazione del club romangolo per Scamacca sarebbe di almeno 30 milioni di euro, a giugno.

Il Milan potrebbe tentare l’affondo, inserendo nell’affare il cartellino del classe 1999 Matteo Gabbia.

Situazione dunque in divenire, con il Milan che prosegue la caccia a quello che, con ogni probabilità, sarà l’erede di Ibrahimovic al centro dell’attacco.