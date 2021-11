Grana Osimhen, nuovo bomber subito: Spalletti lo scippa a Inter e Milan

Il Napoli, per via della lunga assenza di Osimhen, sarebbe intenzionato ad acquistare un nuovo bomber già a gennaio: scippo a Inter e Milan

Sono tre le squadre protagoniste che hanno preso la scena per la lotta scudetto. Napoli, Milan e Inter – citate in ordine di classifica – hanno avuto il percorso migliore fino ad ora in campionato e la sensazione è che saranno loro a darsi battaglia fino alla fine dei giochi per il principale trofeo nazionale (anche se l’Atalanta si sta avvicinando pericolosamente al vertice).

Per gli azzurri guidati da Spalletti, però, è arrivata una bruttissima notizia dopo il match con la ‘Beneamata’. Fratture a diverse ossa del viso per Osimhen dopo lo scontro aereo con Skriniar e lungodegenza di 3 mesi. Salterà sicuramente la Coppa d’Africa, come annunciato dal chirurgo che la ha operato. Una situazione difficile da gestire per il club partenopeo, che potrebbe intervenire già a gennaio sul calciomercato con l’acquisto di un bomber al fine di non perdere terreno scudetto. Ci sarebbero due nomi sul piatto, che riguardano indirettamente anche le cugine milanesi.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, ritorno di fiamma: Maldini tenta lo scambio

Calciomercato Napoli, sostituto Osimhen a gennaio: scippo a Inter e Milan

Sul taccuino di Giuntoli sarebbero presenti i nomi di Andrea Belotti e Luka Jovic. Il ‘Gallo’ non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno con il Torino, che quindi potrebbe decidere di cederlo già nella sessione invernale – magari intorno ai 15 milioni – per evitare una grossa perdita economica. L’attaccante del Real Madrid, invece, è chiuso dal mostruoso Benzema e vorrebbe subito dire addio per intraprendere una nuova avventura.

LEGGI ANCHE>>> Post Ibrahimovic in Serie A: il Milan ci prova con lo scambio

Se il Napoli dovesse decidere di puntare sul talento croato, arriverebbe in prestito. Una delle due punte può trasferirsi prossimamente alla corte di Spalletti. Uno scenario che in entrambi i casi non piacerebbe affatto a Milan e Inter, che seguono da tempo questi profili. I nerazzurri non hanno abbandonato l’idea di prendere un vice Dzeko, mentre i rossoneri riflettono sull’età avanzata di Ibrahimovic e Giroud. Ma il Napoli potrebbe rovinare i piani delle cugine.