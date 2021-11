Calciomercato Milan, ritorno di fiamma: Maldini tenta lo scambio

Il Milan continua a lavorare in sede di calciomercato e potrebbe avvenire un ritorno di fiamma per un trequartista: Maldini tenta lo scambio

In questi minuti il Milan è impegnato nel match casalingo con il Sassuolo. Caccia ai tre punti per tenere a distanza l’Inter e non distaccarsi dal Napoli. La squadra, inoltre, deve riscattare il ko subito dalla Fiorentina di Vlahovic nella scorsa giornata.

A risollevare il morale, però, è arrivata la prima gioia Champions lo scorso mercoledì. Gli uomini di Pioli hanno superato di misura al Wanda Metropolitano l’Atletico Madrid di Simeone, dandosi l’opportunità di lottare fino all’ultimo tunto per la qualificazione agli ottavi. Ulteriore dimostrazione del valore molto elevato del lavoro del mister, tant’è che ha rinnovato il contratto fino al 2023. Segno di come il ‘Diavolo’ sia sempre attivo e vigile in sede di calciomercato, anche per la prossima estate. A tal proposito, potrebbe avvenire un significativo ritorno di fiamma.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, l’obiettivo dal Barcellona si allontana: offerta monstre dalla Premier

Ritorno di fiamma in casa Milan: tentativo di scambio

È possibile che Nabil Fekir torni concretamente in orbita Milan, già accostato in passato. Il trequartista dalla doppia nazionalità francese e algerina, classe ’93, ha l’accordo con il Betis in scadenza giugno 2023 e le parti starebbero riscontrando non poche difficoltà per il prolungamento.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, nuova tegola per Allegri | UFFICIALE: torna nel 2022

Ecco che Maldini potrebbe tentare uno scambio inserendo nell’operazione il cartellino di Castillejo. Fekir ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro, mentre l’esterno spagnolo sugli 8. Si aggiungerebbe anche una parte cash da 7-8 milioni. Può tornare di moda il nome di Fekir in casa Milan.