Calciomercato, ultimatum Ronaldo: le condizioni per restare

Periodo difficile per il Manchester United, che rende scontento anche Cristiano Ronaldo: il portoghese pone le condizioni per la permanenza

Da quando è tornato al Manchester United Cristiano Ronaldo è stato subito protagonista. Il portoghese infatti ha inciso in match importanti a suon di gol, mettendo a segno 10 reti in 14 presenze tra Premier League e Champions.

I ‘Red Devils’ però non vivono un momento facile e attualmente occupano il nono posto in campionato, a meno sei dalla zona Champions. Così il portoghese sembrerebbe essere scontento della situazione e avrebbe posto le condizioni per una sua permanenza a Manchester.

Cristiano Ronaldo scontento: due condizioni per rimanere al Manchester United

Dopo soli tre mesi dal suo ritorno al Manchester United, Cristiano Ronaldo potrebbe già decidere di dire addio ai ‘Red Devils’. Infatti la situazione attuale del club non soddisferebbe il portoghese, che avrebbe posto le condizioni per rimanere. La prima riguarderebbe il calciomercato, con CR7 che vorrebbe rinforzi importanti per la rosa. Condizione che però al momento potrebbe risultare difficile da soddisfare, visto che come riportato da ‘Don Balon’ lo United avrebbe rinunciato all’acquisto di Declan Rice.

La seconda invece riguarderebbe il piazzamento a fine stagione. Infatti come tutti sappiamo il portoghese vuole sempre giocare la Champions League, e dunque la condizione per rimanere sarebbe quella di raggiungere almeno il piazzamento nella massima competizione europea. Dunque un ritorno non proprio da sogno per Ronaldo allo United, ma c’è ancora più di metà stagione da disputare.