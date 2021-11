La Juventus potrebbe veder sfumare un obiettivo in attacco davanti a un’offerta irrinunciabile che arriverebbe dalla Premier League

La pesante sconfitta in Champions League della Juventus ha trovato seguito in un altro importante ko in campionato, ovvero quello di ieri contro l’Atalanta. Gli uomini di Allegri sono usciti dallo Stadium sconfitti per 0-1, complicando i piani di rimonta in Serie A.

Nel frattempo il calciomercato invernale si avvicina e i rinforzi in casa Juventus certamente servono. A gennaio sarà anche possibile mettere a segno importanti operazioni per la prossima stagione, siglando preaccordi con i calciatori in scadenza di contratto. Proprio uno di questi i bianconeri lo hanno messo nel mirino da tempo, ma l’obiettivo sembrerebbe sfumare. L’offerta che arriva dalla Premier League sarebbe irrinunciabile.

Juventus, si complica la pista Dembele: offerta irrinunciabile del Newcastle

Non solo la classifica ma anche i piani di calciomercato si complicano per la Juventus. I bianconeri da tempo avrebbero messo nel mirino l’esterno del Barcellona, Ousmane Dembele, che a giugno 2022 vedrà scadere il proprio contratto con il club catalano.

A far saltare i piani della Juventus però sembrerebbe poter essere il Newcastle, club acquistato dal PIF che vorrebbe subito investire in maniera forte. Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, il club inglese avrebbe pronta un’offerta da 15 milioni a stagione per Dembele, più un bonus alla firma di ulteriori 15 milioni. Così i ‘Magpies’ potrebbero riuscire a strappare al Barcellona il talento francese a parametro zero, facendo sfumare i piani della Juventus.