Calciomercato, svolta Juventus: accelerata per Brozovic

Arriva la svolta per il calciomercato della Juventus: importante accelerata per la firma del centrocampista Marcelo Brozovic

Altra disfatta per la Juventus, con la sesta sconfitta stagionale. La truppa di Allegri perde anche contro l’Atalanta e fallisce l’avvicinamento al quarto posto occupato proprio dalla ‘Dea’. Ora l’obiettivo dista ben 7 punti e la preoccupazione aumenta notevolmente.

La ‘Vecchia Signora’ non riesce a trovare continuità e la sensazione è che ci sia grande confusione nel lavoro del mister livornese. Il crollo è arrivato anche in Champions League, con il pesantissimo 4-0 rifilato dal Chelsea campione d’Europa in carica. Prestazioni a dir poco sottotono, che proiettano i bianconeri verso un finale amaro di annata. La mancata qualificazione alla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie sarebbe il fallimento più grande, già evitato per un soffio dal neofita Andrea Pirlo. Il campo, quindi, non sta portando buone notizie al club piemontese ultimamente, ma neanche il calciomercato. Non è un segreto come alla Juventus piaccia molto Marcelo Brozovic.

LEGGI ANCHE>>> Occasione stellare per Milan ed Inter: il top player pronto all’addio

Juventus, sprint per Brozovic: firma a un passo

Il regista croato interessa particolarmente soprattutto per la situazione contrattuale, oltre che per le sue enormi qualità in mezzo al campo. L’Inter, dal canto suo, sta accelarando per il rinnovo dell’accordo in scadenza a giugno.

LEGGI ANCHE>>> Occasione da dentro o fuori per Dumfries: Marotta ha già il sostituto pronto

Ieri ad assistere alla partita con il Venezia – con Marotta e Ausilio – gli ospiti d’eccezione erano Ivan Brozovic – papà e agente di Marcelo – e l’avvocatessa di fiducia della famiglia. Quest’ultima è anche manager a tutti gli effetti del calciatore nerazzurro. Filtra ottimismo per il prolungamento, con la firma che ormai – a meno di sorprese – è solo questione di tempo (intorno ai 6 milioni di euro). La Juventus dovrà, perciò, guardare altrove.