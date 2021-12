“Milinkovic sacrificato”: Lotito accontenta Sarri, che affare

Possibile sacrificio di Lotito sul mercato per accontentare Sarri: cessione in vista per Milinkovic Savic e non solo

La Lazio si prepara alla trasferta di Venezia per cercare di chiudere al meglio il girone d’andata e dare continuità alla vittoria contro il Genoa. Intanto, però, alcuni giocatori potrebbero essere sacrificati dalla società, forse a gennaio ma molto più probabilmente a giugno.

I giocatori in questione sono Milinkovic-Savic e Luis Alberto, due centrocampisti che hanno fatto le fortune di Simone Inzaghi e che stanno provando a farlo anche con Maurizio Sarri. “Nella formazione titolare della Lazio Luis Alberto non c’è e mi stupisce che ci sia ancora Milinkovic-Savic, ma c’è per mancanza di alternative. La società ha scelto di sposare la linea dell’allenatore e di sacrificare dei giocatori per Sarri”. Queste le parole del giornalista Furio Focolari.

Lazio, sacrificio Luis Alberto e Milinkovic-Savic

Luis Alberto ci ha messo un po per entrare nelle grazie di Sarri, spesso è partito dalla panchina e anche nell’ultima gara è subentrato, fornendo, però, due assist vincenti per i gol di Acerbi e Zaccagni. Fino a questo momento 6 assist e 2 gol in 16 partite, anche se il tecnico toscano non sembra considerarlo imprescindibile. Milinkovic-Savic rimane comunque uno dei giocatori di punta della Lazio. Lo testimoniano i 5 gol e 5 assist in campionato e di conseguenza sarà difficile pensare ad un addio del serbo a gennaio.

La stoccata del giornalista, però, accende delle voci di mercato e sicuramente entrambi i centrocampisti della Lazio non passano inosservati. Quasi impossibile poter pensare a un addio a gennaio, più concreta l’ipotesi di una cessione a giugno, con tante big italiane che saranno pronte a cogliere l’occasione.