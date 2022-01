Erede dalla Serie A, Simeone all’assalto: la Juventus rischia

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo, la Juventus rischia grosso: Simeone tenta il colpo da Torino

Un pari contro il Napoli che non smuove, come sperato, la classifica della Juventus. Inizia così il 2022 di Allegri, l’1-1 agguantato con il Napoli di Spalletti ed il quarto posto che rischia di allontanarsi. Dal campo al calciomercato, la Juventus deve valutare le prossime mosse, già nel mese di gennaio, tra uscite e possibili colpi in entrata. In tal senso, per la società bianconera, una nuova ‘minaccia’ potrebbe arrivare direttamente dalla Spagna. L’Atletico Madrid è a caccia di rinforzi ed uno dei nomi più cari ad Allegri sarebbe finito sul taccuino di Simeone.

LEGGI ANCHE >>>Juventus avvisata, decisione presa: vuole solo il Barcellona

La recente cessione ufficiale del 31enne Kieran Trippier al Newcastle apre ad uno scenario nuovo e che può coinvolgere anche la Juventus. Il talento inglese, accostato proprio alla ‘Vecchia Signora’ la scorsa estate, fa ufficialmente ritorno in Premier League. Chi al posto di Trippier, dunque, per Simeone?

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Napoli, dimissioni Allegri: “In confusione totale”

Scippo da Madrid, Allegri trema: c’è l’Atletico

Dei diversi nomi che nelle ultime settimane sono stati accostati ai ‘Colchoneros’, uno in particolare potrebbe mettere nei guai Massimiliano Allegri. Si tratta del brasiliano Danilo, in scadenza nel 2024 con la Juventus con cui in questa stagione ha firmato 1 assist in 14 presenze complessive.

Il brasiliano, dopo alcune incertezze, è ormai una pedina molto importante per il tecnico livornese che, dunque, rischia di perderlo già a gennaio. Dopo l’ipotesi scambio con il Chelsea, quindi, per Danilo potrebbero aprirsi le porte della Liga.

LEGGI ANCHE >>>‘Tradimento’ Bernardeschi: gratis alla grande rivale della Juventus

Situazione in divenire, con Simeone che sta vagliando le alternative per il possibile post Trippier nelle prossime settimane.