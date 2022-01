Mourinho nel mirino dopo il KO col Milan: “Non ha perso per l’arbitro”

La Roma esce sconfitta dalla prima partita del 2022 contro il Milan e le critiche per Mourinho come sempre non mancano

Inizio dell’anno da incubo per la Roma, che in trasferta a San Siro contro il Milan esce sconfitta per 3-1. Un calcio di rigore e un grossolano errore di Ibanez portano i giallorossi a ritrovarsi sotto 2-0 dopo soli venti minuti. Ad accorciare le distanze è Abraham, ma dopo l’espulsione di Karsdorp arriva il 3-1 definitivo di Leao e l’espulsione di Mancini con rigore sbagliato da Ibrahimovic.

Così al termine della partita JoséMourinho, tecnico della Roma, si è lasciato andare alle critiche verso l’arbitro Chiffi per episodi dubbi in area di rigore. Ma pesanti critiche interessano proprio il tecnico portoghese dopo la pesante sconfitta, ennesima in un big match.

Roma, Ordine su Mourinho: “Ha straperso nei confronti col Milan”

Dopo il primo big match vinto contro l’Atalanta, la Roma è di nuovo sprofondata contro il Milan. I giallorossi sono usciti sconfitti per 3-1 da San Siro, e come sempre le critiche a Mourinho non sono mancate. In particolare il giornalista Franco Ordine ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ ha affermato:

“Ieri Mourinho non ha perso per l’arbitro, ma ha straperso nei confronti del Milan. Ma di cosa sta parlando? E nel momento migliore della partita, quello che ha inciso più di tutti è stata la scellerata entrata di Karsdorp su Theo Hernandez. In parità numerica, puoi anche pensare di pareggiare la partita. Il secondo gol del Milan? Uno strafalcione incredibile della difesa della Roma”. Dunque ancora critiche per lo ‘Special One’, messo ancora una volta in discussione dopo un big match perso.