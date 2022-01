Juventus-Napoli, dimissioni Allegri: “In confusione totale”

Ancora una prestazione sottotono per la Juventus, che è riuscita a strappare soltanto un pari contro il Napoli: Allegri sempre nel mirino sui social

Massimiliano Allegri è stato criticato aspramente sui social dopo la prestazione sottotono della Juventus. Soltanto uno scialbo 1-1 per i bianconeri, che hanno trovato nella ripresa la rete del definitivo pari con Federico Chiesa.

Nessuna soluzione per Massimiliano Allegri, che è apparso ancora una volta privo di idee per svoltare. La Juventus ha creato poche occasioni contro un Napoli, che ha cercato di espugnere l’Allianz Stadium con una formazione rimaneggiata a causa dei casi di positività e di diversi big in Coppa d’Africa come Koulibaly e Anguissa.

LEGGI ANCHE >> Scaricato da Mourinho: il Milan tenta il colpo che frega l’Inter

LEGGI ANCHE >> Addio Inter, offerta monstre dalla Premier: Marotta beffato

#Allegri in confusione totale:

– invita la squadra a stare calma con l’inerzia del match a favore

– elogia gente che farebbe panchina in U23

– si lamenta STASERA dell’arbitro, e non per la gestione della gara ma per il recupero Io boh#JuveNapoli — Zacky (@J23Zacky) January 7, 2022

Juventus-Napoli, Allegri ha bisogno di idee

Le sue dichiarazioni fanno così scalpore per i tifosi bianconeri, che ormai sembrano stanchi dell’allenatore livornese. Sul fronte calciomercato dovrebbero arrivare rinforzi utili in vista della seconda parte di stagione, mentre partiranno diversi big tra cui in primis Aaron Ramsey. Infine, il nome caldo per l’attacco sarebbe proprio quello di Mauro Icardi: manca così un bomber d’area di rigore capace di risolvere le sfide senza un gioco ben definitivo.

#Allegri lo conosciamo.

Ha bisogno di giocatori di qualità top per fare risultati.

Non capisco perché ci si sorprende, lo si sapeva.

Lui vuole #Icardi perché gli serve uno che la butta dentro nel primo quarto d’ora e poi imposta la partita di conseguenza.

Ha sempre fatto così. — Francesco Zenzola (@Fra_zz) January 7, 2022