‘Tradimento’ Bernardeschi: gratis alla grande rivale della Juventus

Bernardeschi potrebbe ‘tradire’ la Juventus: niente rinnovo e trasferimento gratis alla rivale dei bianconeri

Saranno gli ultimi sei mesi a Napoli per Lorenzo Insigne. Gli ultimi sei mesi nella sua terra, con addosso la maglia che ha sempre difeso e di cui è diventato capitano. Il campione d’Europa in carica ha firmato un contratto quinquennale con il Toronto e dal primo luglio si trasferirà in America per iniziare la sua avventura in MLS.

Il Napoli è già a lavoro per trovare il sostituto e la società avrebbe individuato un profilo ideale in Serie A. Il club partenopeo starebbe pensando a Federico Bernardeschi come sostituto di Insigne. L’ex Fiorentina è in scadenza con la Juventus e corrisponde alle caratteristiche che il club azzurro sta ricercando. Il Napoli è in buoni rapporti con l’agente del campione d’Europa, Federico Pastorello, e potrebbe sfruttarlo per portare Bernardeschi in Campania a costo zero tra sei mesi.

Ecco il sostituto di Insigne: il Napoli ci prova per Bernardeschi

Bernardeschi è diventato nuovamente fondamentale per la Juventus visto l’ottimo rapporto con Massimiliano Allegri che lo considera molto importante per le sue idee di gioco. Il Napoli offrirebbe al classe ’94 un ingaggio da circa 3.5 milioni di euro, più di quanto offrirebbero i bianconeri. La trattativa ha buone possibilità di accendersi.