Assalto da Londra: proposta di scambio | La risposta della Juve

La Premier interlocutrice che può diventare fastidiosa per la Juventus in vista della prossima estate. Ecco tutti i dettagli

A gennaio la Juventus potrà essere protagonista del calciomercato solo nel caso in cui riuscisse a piazzare qualche esubero. ‘Missione’ tutt’altro che semplice, visto che chi non rientra nei piani – vedi Ramsey ma anche Rabiot – ha ingaggi importanti.

La Premier, per la Juve, può essere sicuramente l’interlocutore giusto in ottica alleggerimento monte stipendi nonché riempimento delle casse. A tal proposito il prescelto resta sempre Dejan Kulusevski, nel mirino soprattutto dell’Arsenal, senza dimenticare Weston McKennie sul quale pare aver messo gli occhi il Tottenham dei grandi ex Conte e Paratici. Dalla cessione di entrambi, il club bianconero potrebbe ottenere un ‘tesoretto’ di circa 50 milioni di euro. E magari tentare l’assalto a Vlahovic, l’obiettivo numero uno per l’attacco.

Vendere e poi, eventualmente, comprare sarà la ‘linea guida’ anche del calciomercato estivo che verrà. In estate il sacrificato sull’altare dei conti dovrebbe essere Matthijs de Ligt, con Raiola già al lavoro per trovare una sistemazione più ricca al suo assistito. Il club in pole sembra essere il Barcellona, se non altro per via dei grandi rapporti che intercorrono tra l’agente nativo di Angri. Blaugrana avanti a Psg e Chelsea, con quest’ultimi che potrebbero però andare ugualmente all’assalto dei bianconeri. Non per de Ligt, appunto, bensì per Danilo che ha tutti i requisiti, tattici, fisici e tecnici per andare eventualmente a rimpiazzare Azpilicueta. Il 32enne capitano dei ‘Blues’ è in scadenza a giugno e ragiona su un ritorno in Spagna: sulle sue tracce, manco a dirlo, c’è il Barcellona.

Calciomercato Juventus, no allo scambio con Danilo

Per Danilo, 30 anni compiuti lo scorso luglio, il Chelsea metterebbe sul piatto uno scambio alla pari con Marcos Alonso. In scadenza nel 2023, lo spagnolo però non interessa ai bianconeri per ragioni anagrafiche (31 anni) e perché ha un ingaggio alto intorno ai 6 milioni di euro netti. Inoltre Cherubini e soci darebbero via il brasiliano, legato alla Juve fino al 2024 a fronte di uno stipendio di 5 milioni, solo dietro una proposta economica interamente cash da almeno 25 milioni di euro.