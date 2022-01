Calciomercato, la Roma insidia il Milan per il difensore | Il club fa muro

Tra i tanti possibili affari di calciomercato, spicca una trattativa portata avanti da tempo dal club rossonero: c’è però da superare un doppio ostacolo

Il calciomercato entra nel vivo. Tra i possibili affari da concludere nel mercato di gennaio, e i primi abbozzi di trattativa per quei colpi da concludere a giugno, tutti i maggiori club d’Europa stanno muovendo le loro pedine alla caccia del profilo giusto.

Il Milan, che è sempre a caccia di un trequartista che possa garantire rifornimenti costanti all’attaccante centrale che di volta in volta si alterna davanti, non ha dimenticato la necessità di coprire anche il reparto arretrato. Vuoi per le difficoltà nelle rotazioni lamentate in questa stagione, vuoi per il possibile addio di Alessio Romagnoli – a parametro zero a giugno o nello stesso mercato di gennaio – i rossoneri stanno insistendo per un difensore centrale.

Calciomercato Milan, si complica la pista Botman

L’obiettivo numero uno è Sven Botman, il difensore olandese in forza al Lille sul quale il club transalpino sta facendo muro. La valutazione di 30 milioni ha spiazzato i rossoneri, che avevano pensato ad un prestito – magari oneroso – con diritto di riscatto. Il club transalpino avrebbe anche accettato l’offerta del ricco Newcastle, ma in questo caso è stata la volontà del giocatore a prevalere. Botman non vuole trasferirsi in Inghilterra perchè sarebbe affascinato dall’idea di vestire rossonero.

Nella giornata di oggi Francesco Miniero, intermediario di mercato, ha parlato di Botman ai microfoni di Calciomercato.it: “Il Milan è un club interessato come altri, ma come andrà a finire non lo so. Lo scoglio più grande è convincere il Lille. La Roma? Sì, anche i giallorossi hanno manifestato un interesse”. Spunta dunque, per Maldini e soci, anche la concorrenza interna dei capitolini. Giova ricordare comunque che anche la società capitanata dai Friedkin non può permettersi l’esborso economico richiesto dal club transalpino.