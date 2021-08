La Juventus non intende lasciare nulla al caso. Idea suggestiva dalla Premier League con gli occhi rivolti in casa Tottenham

Sono giorni intensi in casa Juventus. La dirigenza bianconera continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato tra acquisti e cessioni eccellenti. Ancora un’idea suggestiva per il top club italiano, che ha intenzione di rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Dopo la sconfitta in amichevole contro il Barcellona, la Juventus vuole correre subito ai ripari puntellando la rosa a disposizione dell’allenatore livornese. Lo stesso tecnico toscano si aspetta colpi importanti in vista della prossima stagione per tornare competitivi anche in ambito internazionale.

Calciomercato Juventus, Ndombele si offre alle big d’Europa

Come svelato dal tabloid “Daily Mail” Tanguy Ndombele sarebbe sul punto di lasciare il Tottenham quest’estate dopo l’acquisto super dal Lione sulla base di 60 milioni di euro. Dopo l’esclusione di Nuno Espirito Santo per l’amichevole contro l’Arsenal, il centrocampista francese potrebbe andare subito via per una nuova avventura importante per la sua carriera.

La Juventus sarebbe così interessata al giocatore con il giocatore ormai sulla lista di sbarco degli Spurs. Il club bianconero vuole essere protagonista anche sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto valore. Nella scorsa stagione Ndombele ha collezionato 46 presenze complessive con la maglia del Tottenham con sei gol e quattro assist vincenti ai propri compagni.

Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime ore con Locatelli che resta nel mirino della Juventus. Il centrocampista del Sassuolo vorrebbe subito vestire la maglia bianconera, ma al momento la trattativa non decolla.