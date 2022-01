Scambio a sorpresa: la Juventus pensa subito al post Alex Sandro

Calciomercato Juventus: Alex Sandro è irriconoscibile e i bianconeri pensano già al suo possibile sostituto. L’idea di scambio. Tutti i dettagli

La Juventus non va oltre l’1-1 contro il Napoli e fallisce l’occasione di agganciare definitivamente la zona Champions League contro gli azzurri decimati da Covid e Coppa d’Africa.

All’Allianz Stadium Chiesa risponde a Mertens in una gara sempre aperta e giocata alla pari dalle due squadre. Il vantaggio degli azzurri, firmato dal belga, ha visto ancora una volta protagonista in negativo Alex Sandro. La mancata chiusura del laterale brasiliano ha portato alla rete del centravanti: l’ex Porto poteva fare sicuramente meglio. In generale, la sua prestazione è stata di nuovo insufficiente in entrambe le metà campo. Alex Sandro è ormai irriconoscibile e la sua involuzione continua. Interventi immediati a gennaio da parte della dirigenza bianconera sono al momento improbabili, ma non da escludere del tutto alla luce delle ultime prestazioni del brasiliano. Ecco il possibile scambio in casa Juve per il terzino sinistro.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Milan, Botman obiettivo complicato: le ultime

Calciomercato Juve, l’ipotesi di scambio a gennaio

Tra i terzini accostati alla Juventus c’è anche Grimaldo. Il laterale del Benfica è ormai da diverse sessioni sul taccuino della dirigenza e non è da escludere un possibile tentativo già a gennaio. Sul piatto potrebbe finire Kaio Jorge per un eventuale scambio di prestiti, con l’inserimento di opzioni di riscatto. Il giovane attaccante brasiliano era stato cercato anche dal Benfica prima di scegliere i bianconeri e nelle ultime settimane si è discusso della sua possibile partenza in prestito.