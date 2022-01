Juventus, non ci sarà a Roma: l’annuncio UFFICIALE

Dopo la super sfida contro il Napoli terminata in perfetta parità, la Juventus scenderà in campo all’Olimpico contro la Roma

La Juventus non riesce a decollare in campionato. Prima il pari con il Napoli, poi il big match contro la Roma all’Olimpico: pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale del Giudice Sportivo per l’assenza importante.

E così lo stesso allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, non potrà sedersi in panchina contro la Roma “per avere, al termine della gara, mentre abbandonava l’impianto di giuoco, indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale”.

Juventus, servono i tre punti contro la Roma

Sarà una sfida complicata per la Juventus visto che affronterà una Roma agguerita dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan. La compagine bianconera cercherà in tutti i modi di conquistare i tre punti: tornerà anche Giorgio Chiellini guarito dal Covid nelle ultime ore, mentre sono da valutare le condizioni di Leonardo Bonucci. Un big match dai mille significati per provare ad essere così protagonista in Serie A dopo una prima parte di stagione non troppo esaltante.