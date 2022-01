Dalla Spagna ci provano per Kulusevski: offerta di scambio

Kulusevski ha già avuto il foglio di via da parte della Juventus. In questi mesi il classe 2000 svedese non è riuscito a conquistarsi la fiducia di Max Allegri

Può concludersi già in questo calciomercato di gennaio, dopo quindi un solo anno e mezzo l’avventura alla Juventus di Dejan Kulusevski. Il classe 2000 ha ricevuto il foglio di via dai bianconeri perché, in sostanza, non è riuscito a conquistarsi la fiducia di Allegri.

Il club presieduto da Andrea Agnelli vuole utilizzare la cessione dell’ex Atalanta e Parma per finanziare questo o più verosimilmente il prossimo calciomercato estivo. Precisamente l’acquisto, almeno in parte, di un nuovo centravanti, con Dusan Vlahovic sempre in cima alle preferenze allegriane. Il ‘Piano B’ è invece rappresentato da Scamacca, nel mirino anche dell’Inter, con Mauro Icardi e compagnia profili presi in considerazione solo per il presente con l’uscita di Alvaro Morata – ancora possibile (Xavi e lo stesso spagnolo ci sperano ancora) al di là delle dichiarazioni del tecnico livornese. Parentesi: anche di Cristiano Ronaldo disse che non si sarebbe mosso – destinazione Barcellona.

A proposito dei blaugrana, anche loro sembrerebbero interessati a Kulusevski, specie ora con la cessione (ufficiale) di Coutinho all’Aston Villa. E in ottica addio, a zero, di Ousmane Dembele. Giovane e sempre di grande prospettiva nonostante a Torino abbia deluso, tuttavia per lui i catalani potrebbero non andare oltre una proposta di scambio secco. Sul tavolo, la società guidata nuovamente da Laporta può mettere il cartellino di Sergino Dest, 21enne terzino statunitense nato però in Olanda e dunque in possesso di passaporto comunitario. L’ex Ajax non rientra nei piani di Xavi.

Calciomercato Juventus, no allo scambio Dest-Kulusevski: la situazione

Cuadrado e non solo, la Juventus si sente coperta a destra e quindi, a meno di sorprese, rispedirebbe al mittente la proposta di scambio. E poi per Kulusevski, ribadiamo, vuole solo cash. 35, ma anche 30 milioni potrebbero essere ritenuti sufficienti per il cartellino del calciatore nativo di Stoccolma su cui ci sono sempre Arsenal e Tottenham degli ex Conte e Paratici.