Rischio Juventus, Dybala in attesa: ecco il triplo assalto

Il futuro di Paul Dybala può essere lontano dalla Juventus: rinnovo in stand-by, sono tre le big pronte a scippare i bianconeri

Una prima parte di stagione decisamente sotto le aspettative, quella della Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo aver perso parecchio terreno dal vertice, l’allenatore livornese ha lentamente scalato la classifica con i bianconeri che sono adesso quinti, a -4 da un posto Champions. Dal calcio giocato al calciomercato, per la ‘Vecchia Signora’ resta da decifrare il futuro a Torino di Paulo Dybala. La ‘Joya’ è in scadenza tra sei mesi e entro poche settimane potrebbe già accordarsi con un’altra squadra, a parametro zero.

Un’ipotesi che fa gelare la Juventus, che teme che dietro al rallentamento per il prolungamento del gioiello argentino, vi siano diversi club pronti a scippare la società torinese nel 2022. Non è un mistero che il 28enne di Laguna Larga possa rappresentare un’occasione ghiottissima per diverse società sparse per l’Europa ma non solo: anche in Serie A, Dybala piace e non poco.

Dybala, rinnovo in ghiaccio: c’è la fila

A partire dall’Inter, con l’ad Beppe Marotta che ha da sempre un’enorme stima del campione sudamericano e vorrebbe regalarlo a Inzaghi per la prossima sessione estiva di mercato. Attenzione anche ad Antonio Conte, a caccia con il suo Tottenham di colpi di spessore per tornare ai vertici non solo, come già fatto, in Premier League ma anche in campo internazionale. In ultima battuta, rimane anche il Milan alla finestra.

I rossoneri cercano un profilo di spessore che possa far fare il salto di qualità all’attacco di Pioli per il 2022/23 e quello di Dybala potrebbe davvero essere un colpo da sogno per Ibrahimovic e compagni. L’argentino guadagna attualmente 7,3 milioni di euro netti a stagione: la sua richiesta supererebbe certamente i 10 che attualmente ha proposto la Juventus.

Situazione dunque in divenire, con le prossime settimane che saranno già decisive per decifrare il destino di Dybala: la Juventus, come Milan, Inter e Tottenham, resta in attesa.