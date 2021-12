Calciomercato Juventus, scambio in casa Real: affare low cost

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per arrivare ad obiettivi funzionali per Allegri: scambio in casa Real

Ancora un intreccio suggestivo tra Juventus e Real Madrid con la possibilità di accontentare tutte le parti coinvolte.

Il Real Madrid starebbe cercando un terzino sinistro in vista della prossima stagione: Alex Sandro sarebbe un affare low cost per Ancelotti visto che Marcelo andrà via a parametro zero. Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” i blancos potrebbe pensare proprio al laterale brasiliano della Juventus per rinforzare la corsia esterna con Mendy.

Allegri darebbe il via libera per la cessione visto che non è contento del suo rendimento: nelle ultime uscite stagionali l’allenatore livornese ha schierato dal primo minuto anche il giovane Luca Pellegrini nel ruolo di terzino sinistro.

Calciomercato Juventus, Asensio come contropartita: il piano

La Juventus potrebbe così impostare un affare low cost con il Real Madrid chiedendo il talentuoso giocatore spagnolo, Marco Asensio, protagonista anche nella finale di Champions League di qualche anno fa proprio contro i bianconeri. Il suo rendimento è sceso parecchio e così il Real Madrid potrebbe cederlo subito per un intreccio di calciomercato suggestivo sempre sull’asse Spagna-Italia.