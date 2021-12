Il bomber si libera in anticipo: via libera Juventus a gennaio

Juventus ancora alla ricerca di un bomber che possa garantire gol. L’occasione per i bianconeri potrebbe arrivare dalla Premier League. Un attaccante decide di liberarsi a gennaio

Tempi duri in casa Juventus nella prima parte di stagione. Dopo un inizio da incubo i bianconeri sono riusciti a riprendersi un po’, chiudendo il girone di andata di Serie A a meno quattro dalla zona Champions League.

Ovviamente le lacune evidenziate in questa prima metà di stagione nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri sono state diverse, tra cui la mancanza di un vero e proprio bomber sul quale fare affidamento sotto porta. Così la Juventus continua a cercare il nuovo bomber, e uno dei calciatori messi nel mirino potrebbe creare un’occasione d’oro per i bianconeri. Potrebbe liberarsi a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Rivoluzione Juventus, da Dybala a Kulusevski: otto i possibili partenti

Svolta Juventus, occasione bomber: Cavani si libera a gennaio

Il calciomercato invernale è ormai alle porte, e con il campionato fermo la Juventus può concentrarsi al massimo sui colpi da mettere a segno. Per Massimiliano Allegri la necessità numero uno è sicuramente un attaccante, vista l’assenza in rosa di un vero bomber, con Morata e Kean che non assicurano la mole di gol necessaria.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pogba cambia idea: futuro già deciso

Così la Juventus continua a osservare con interesse Edinson Cavani, bomber di proprietà del Manchester United, sempre più chiuso dall’arrivo di Cristiano Ronaldo e dagli altri talenti in rosa. La svolta per la Juventus però potrebbe arrivare proprio dal mercato invernale. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, Cavani vorrebbe terminare il proprio contratto con i ‘Red Devils’ a gennaio, con sei mesi d’anticipo rispetto alla data fissata nell’accordo. Così per la Juventus potrebbe aprirsi l’occasione di acquistare un grande bomber a parametro zero già nella sessione invernale di calciomercato.