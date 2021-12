Assalto Arsenal alla Juventus: i bianconeri possono tentare lo scambio

Sirene dall’Inghilterra per la Juventus, con l’Arsenal che punta il mirino nei bianconeri: possibile occasione per lo scambio

Serie A al giro di boa, e per i club italiani è ora di tirare le somme in vista della sessione invernale di calciomercato. In casa Juventus le priorità non sarebbero solo gli acquisti, ma anche le cessioni degli esuberi.

L’occasione per la Juventus potrebbe arrivare dalla Premier League, dove l’Arsenal continua ad avere nel mirino il centrocampista Aaron Ramsey. Il gallese, arrivato in bianconero proprio dai ‘Gunners’, sarebbe il primo nome nella lista dei partenti. Ma la Juventus potrebbe tentare di mettere in piedi uno scambio con l’Arsenal, che potrebbe portare ad Allegri o il bomber desiderato o il centrocampista che servirebbe per migliorare il reparto.

Ramsey nel mirino dell’Arsenal: la Juventus tenta lo scambio

Calciomercato invernale che a sorpresa per la Juventus potrebbe infiammarsi attorno al nome di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese non è riuscito a mostrare tutte le sue qualità in bianconero e ormai sarebbe in cima alla lista dei partenti. Sulle sue tracce potrebbe tornare l’Arsenal, club in cui è cresciuto.

Così la Juventus potrebbe approfittare dell’interesse del club inglese tentando di mettere in piedi uno scambio. Nel mirino dei bianconeri ci sarebbe in primis Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante in rottura con i ‘Gunners’, con contratto in scadenza nel 2023 e valutato circa 15-20 milioni. L’alternativa sarebbe Granit Xhaka, centrocampista svizzero valutato 20 milioni, ma con contratto fino al 2024, dettaglio che renderebbe il tutto più difficile. Dunque scambio con doppia opzione che potrebbe rinforzare, e non poco, la Juventus, sacrificando quello che ormai è un esubero.