Calciomercato Inter, tutti pazzi per Dumfries: scambio con la big

L’Inter può perdere Denzel Dumfries: il top club è a caccia di rinforzi ed è pronto ad avanzare un clamoroso scambio

Un 2021 da incorniciare per l’Inter. Dallo scudetto che ha chiuso l’era Conte fino alla nuova guida di Simone Inzaghi che sta regalando, numeri alla mano, non poche soddisfazioni ai campioni d’Italia. In tal senso, in attesa di tornare in campo dopo la sosta, il club meneghino è già attento a quelle che potrebbero essere le prossime mosse di calciomercato dal 4 gennaio. Una sessione, quella che sta per riaprirsi, nella quale Marotta e Ausilio proveranno ad accontentare il tecnico piacentino tra uscite e, soprattutto, entrate.

Tra i nomi che hanno registrato una crescita importante nelle ultime settimane vi è sicuramente quello di Denzel Dumfries, arrivato in estate dal PSV con il difficile compito di non far rimpiangere Hakimi. L’olandese sta stupendo tutti ed è finito, stando a quanto riportato da ‘Interlive.it‘, nel mirino del Barcellona di Joan Laporta. Una strada già ventilata nelle ultime settimane, con una suggestiva ipotesi di scambio sullo sfondo.

Inter, Dumfries al Barcellona: idea scambio

Nel suo momento migliore da quando ha vestito la maglia dell’Inter, Denzel Dumfries rischia di salutare Milano. L’olandese è nei piani del Barcellona, pronto a mettere sul piatto il cartellino di Sergino Dest valutato 15 milioni di euro.

Non solo: i catalni avrebbero già pronto un conguaglio cash per il venticinquenne di Rotterdam: 20 milioni. Una valutazione complessiva di 35 milioni, comprensiva del terzino americano che andrebbe proprio a sostituire Dumfries nello scacchiere di Simone Inzaghi.

Situazione dunque in divenire: sullo sfondo l’ipotesi Dumfries al Barcellona, grazie a Dest e soldi.